Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Weyerbusch (ots)

Am Freitag, 23.02.2024, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, August-Schneider-Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Pkw-Fahrerin die August-Schneider-Straße in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße. An der Einmündung August-Schneider-Straße/Raiffeisenstraße wartete sie, um einem von rechts kommenden Transporter das Linksabbiegen von der Raiffeisenstraße in die August-Schneider-Straße zu ermöglichen. Während des Abbiegevorganges kam es dann zur seitlichen Kollision zwischen dem Kleintransporter und dem stehenden Pkw. Hierbei entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter mit amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Köln (K-) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

