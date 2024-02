POL-PDNR: Diebstahl amtlicher Kennzeichen

Altenkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, teilte die Angestellte eines Cafés aus der Bahnhofstraße in Altenkirchen mit, dass gerade jemand versuche die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen. Die Mitteilerin konnte sich über die Backstube in Sicherheit bringen. Dem Täter gelang es nicht in den Verkaufsraum einzudringen. Beim Eintreffen der Polizei war ...

mehr