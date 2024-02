Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dierdorf, Ot. Wienau (ots)

Am Montagabend erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen verunfallten PKW an der Landesstraße 267 in Dierdorf, Ot. Wienau. Beim Abbiegen von der Schwalbenstraße auf die Landesstraße kam der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte die angrenzende Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme gab der alkoholisierte Fahrer im mittleren Erwachsenenalter an, unverletzt zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Dem Mann wurden daraufhin auf der Polizeidienststelle von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Sein PKW ist durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.

