POL-PDNR: Führen eines PKW unter Medikamenteneinfluss

Windhagen (ots) - Auf einer Karnevalsparty im Forum in Windhagen randalierten am frühen Sonntagmorgen mehrere Heranwachsende und beschädigten einen Tisch und eine Toilettenbrille. Ein Teil der Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

