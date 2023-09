Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms (ots)

Am Freitag, den 15.09.2023, gegen 13:13 Uhr kam es auf der L523 bei Worms zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 56-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim befährt die L523 aus Worms kommend und biegt an der dortigen Einmündung nach links in die Klosterstraße ab. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden 61-jährigen Wormser PKW-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Beide Fahrer werden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Strecke für zwei Stunden gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr, waren noch Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell