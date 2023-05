Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

Unkel (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 42 - Linzer Straße. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Linzer Straße und hatte die Absicht nach links auf die B 42 in Richtung Bonn abzubiegen. Während der Grünphase der Ampelanlage fuhr sie los und übersah den Pkw einer 76-jährigen Frau aus Erpel, die ebenfalls bei grün von der Sebastianstraße kommend geradeaus weiter in die Linzer Straße fahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

