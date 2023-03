Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Führerschein nach Trunkenheitsfahrt einbehalten

Gebhardshain (ots)

Am 19.03.2023, gegen 19:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Betzdorf über einen dunklen Pkw, Ford, informiert, der in Schlangenlinien über die L281 von der Ortslage Malberg kommend in Richtung Gebhardshain geführt wurde. Teilweise sei es auch zu gefährlichen Situationen gekommen, weil der Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Beim Erreichen des Einsatzortes stellten die Polizeibeamten das Fahrzeug auf der L281, etwa mittig zwischen den beiden genannten Ortschaften, am rechten Fahrbahnrand stehend fest. An dem Fahrzeug war ein Reifen beschädigt und drucklos, was auf eine vorherige Kollision mit einem Bordstein o.ä. schließen ließ. Die genaue Unfallstelle ist derzeit noch nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug befand sich die 43-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg. Die Fahrzeugführerin war derart betrunken, dass ihr Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt wurde und die Polizei eine Blutentnahme im Krankenhaus zu Beweiszwecken anordnete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen sich zu melden, denen das Fahrzeug zwischen 19:00 Uhr und 19:10 Uhr zwischen den Ortslagen Malberg und Gebhardshain aufgefallen ist. Die Telefonnummer der Wache in Betzdorf lautet: 02741 926-0.

