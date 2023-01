Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Cyberkriminalität

Bad Hönningen und Rheinbrohl (ots)

Im Laufe des Dienstags wurden der Polizeiinspektion in Linz zwei Fälle von Cyberkriminalität angezeigt. Zunächst meldete sich eine 70-jährige Frau aus Rheinbrohl und gab an, sie habe am Morgen eine WhatsApp-Nachricht erhalten, in der ihr ein Angehöriger eine neue Handynummer mitgeteilt habe mit der Aufforderung, diese abzuspeichern. Die Frau reagierte nicht auf die Nachricht. Am Nachmittag meldete sich eine 64-jährige Geschädigte aus Bad Hönningen, die am Tag zuvor eine ähnliche Nachricht erhalten hatte. Der Absender bat um dringende Überweisung, da die BankingApp noch nicht eingerichtet sei. Die Frau überwies sofort einen vierstelligen Euro-Betrag. Als sie dann am Dienstag eine weitere Zahlungsaufforderung bekam, wurde sie misstrauisch und erkannte den Betrug.

