Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schmuck- und Geldbörsendiebstahl aus einer Wohnung

Dierdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Eulenstraße in Dierdorf zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Der /die bisher unbekannten Täter nutzten die kurzfristige Abwesenheit der Geschädigten und gelangten durch die offenstehende Garagentür in das Anwesen. Dort entwendeten sie die Geldbörse und Schmuck der Geschädigten. Die Beute wird auf einen Betrag im unteren 4-stelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

