POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Leubsdorf (ots) - Am Montagabend touchierte ein schwarzer Mercedes Transporter beim Abbiegen eine Mauer an der Kirchstraße in Leubsdorf. Nach Zeugenangaben stiegen die vier Insassen aus dem Fahrzeug, schauten sich den Schaden am Fahrzeug und der Mauer an und entfernten sich anschließend vom Unfallort. Die Ermittlungen der Polizei zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

