Dattenberg (ots) - Am Montagnachmittag wurde der Polizei in Linz eine illegale Abfallentsorgung an der Kreuzung Wegestock auf der L 254 gemeldet. Zeugen beobachteten einen weißen Sprinter mit ausländischer Zulassung, aus dem ein Schrank mit Glasplatte in die Böschung geworfen wurde. Der Abfall wurde vom zuständigen Bauhof entsorgt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

