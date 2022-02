Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendete ein 66-jähriger Mann aus Bad Hönningen alkoholische Getränke und Lebensmittel in einem Supermarkt in Bad Hönningen. Dem Mann wurde Hausverbot erteilt und von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

