POL-PDNR: Schwerverletzter Motorradfahrer

Hausen (Wied) (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein Motorradfahrer die Landesstraße 257 aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. Im Verlauf einer Linkskurve stürzte der Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn. Er rutschte durch die angrenzende Schutzplanke in ein Gebüsch. Hierbei erlitt der Fahrer im mittleren Erwachsenenalter mehrere Frakturen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

