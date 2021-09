Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gurtverstöße und Fahren ohne Fahrerlaubnis

St. Katharinen (ots)

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz eine stationäre Verkehrskontrolle in der Hochstraße in St.Katharinen (Notscheid) durch. Hierbei wurden insgesamt 5 Fahrzeugführer geahndet, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz wurde im Rahmen der Kontrolle überführt, ohne erforderliche Fahrerlaubnis das Fahrzeug geführt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

