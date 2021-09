Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leistungsbetrug

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstagmorgen buchte eine männliche Person über eine Internetplattform eine Taxifahrt von Erftstadt nach Bad Hönningen. In Bad Hönningen angekommen, lies sich der Fahrgast in den Marienweg fahren. Unter dem Vorwand, er wolle Geld in der Wohnung holen, entfernte sich der Mann und kehrte nicht mehr zum Taxi zurück. Beschreibung: Männliche Person, 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, kurze schwarze Haare, Schnauzbart. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell