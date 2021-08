Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wiederholt mit Elektro-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Neuwied (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied in der Rasselsteiner Straße einen Elektro-Scooter. Bei dem 19jährigen Mann aus Neuwied fiel ein Drogentest positiv auf Marihuana aus. Da er innerhalb von einer Woche bereits zum zweiten Mal als Fahrer eines E-Scooters festgestellt wurde, erwartet ihn nach Eingang des Blutprobenergebnisses eine Verdoppelung des Bußgeldes. In diesem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, dass ein Elektro-Scooter als Kraftfahrzeug gilt und dieser nur in nüchternem Zustand gefahren werden darf.

