Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandmeldung Mehrfamilienhaus

Linz (ots)

Am Mittwochnachmittag erhielt die Polizeiinspektion in Linz die Meldung der Rettungsleitstelle, in der Schillerstraße würde ein Mehrfamilienhaus brennen. Mit einem Großaufgebot der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Linz, DRK, sowie der Polizei, wurde die Meldung überprüft. Es konnte eruiert werden, dass nicht das Gebäude in Vollbrand stand, sondern einer Bewohnerin das Essen angebrannt war. Hierdurch entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, die zu der Brandmeldung führte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell