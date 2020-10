Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Boxhandschuhe gehören zur Einbruchsbeute in Waldhausen

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch hat ein unbekannter Täter am Montag, 26. Oktober, in Waldhausen an der Roermonder Straße nach ersten Feststellungen eine Uhr, eine Musikbox und Boxhandschuhe erbeutet.

Der Täter hatte die Tür zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt, Schränke und Regale durchwühlt und die Gegenstände an sich genommen.

Zeugen haben zwischen 11 und 12 Uhr auffällige Geräusche wahrgenommen. Die Tat dürfte wahrscheinlich in diesem Zeitraum begangen worden sein.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

