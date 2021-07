Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 09.07. - 11.07.2021

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Freitag, 09.07.2021, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 10.45 Uhr einen Pkw in der Dierdorfer Straße. Bei dem 42jährigen Mann aus Engers wurden Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt, ein Test vor Ort verlief positiv auf Amfetamin. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Da es sich bereits um den vierten Vorfall in gut drei Monaten handelte wurde der Pkw des Mannes zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt.

Neuwied - Am Freitag, 09.07.2021, meldete die Rettungsleitstelle der PI Neuwied gegen 12.00 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Sohler Weg. Vor Ort wurde ermittelt, dass die 70jährige Geschädigte versucht hatte, das in einer Pfanne brennende Fett mittels Wasser zu löschen. Durch die dadurch entstandene Stichflamme wurde lediglich die Küche in Mitleidenschaft gezogen, die Geschädigte selbst erlitt eine Rauchgasintoxikation. Schlimmeres wurde durch die Feuerwehr Neuwied verhindert. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass brennendes Fett oder Öl nicht mit Wasser gelöscht werden darf!

Neuwied ST Engers - Ebenfalls am Freitag, den 09.07.2021, erstattete ein 56jähriger Engerser Strafanzeige gegen den neuen Freund seiner (Noch-)Ehefrau. Dieser, ein 40jähriger Mann aus Ehlscheid, habe ihn während eines gemeinsamen Trinkgelages geschlagen. Eine Streife der PI Neuwied suchte daraufhin den Beschuldigten auf, um eine sogenannte Gefährderansprache zu halten und einen Platzverweis auszusprechen. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis befindliche Beschuldigte unter Alkoholeinfluss mit einem Pkw gefahren ist. Daher sollte er festgenommen und zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht werden. Dagegen wehrte sich der Beschuldigte nach Kräften indem er u.a. nach einem der Beamten schlug. Letztlich musste der Mann gefesselt werden, die weiteren Maßnahmen mussten unter Zwang durchgeführt werden. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er den Rest des Tages und der Nacht in einer Zelle verbrachte. Die eingesetzten Beamten wurden während der gesamten Maßnahme auf das Übelste beleidigt. Nun erwarten den Beschuldigten gleich mehrere Strafverfahren.

Neuwied ST Gladbach - In der Nacht auf Samstag, 10.07.2021, wurden der PI Neuwied gegen Mitternacht zwei Fahrradfahrer gemeldet, die unbeleuchtet auf der sog. Alteck unterwegs seien. Durch die eingesetzten Beamten konnten beide Personen, zwei jeweils 19jährige Männer aus Neuwied, in Höhe der Ortslage Gladbach angehalten und kontrolliert werden. Sie hatten beide deutlich dem Alkohol zugesprochen, sahen jedoch ihr Fehlverhalten in keiner Weise ein. Letztlich wurden die beiden nunmehr Beschuldigten zur PI Neuwied verbracht, wo ihnen Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet wurden. Die beiden Fahrräder wurden vorübergehend sichergestellt.

Neuwied - Ebenfalls in der Nacht auf Samstag, 10.07.2021, kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt zu Streitigkeiten zwischen zwei stark alkoholisierten Gästen. Im Zuge dessen schlug einer der beiden, ein 55jähriger Neuwieder, seinem Kontrahenten ins Gesicht. Dieser, ein 43jähriger Mann aus Irlich, revanchierte sich mittels eines Schlages mit einem Bierglas zum Kopf des Schlägers. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen vorgelegt.

Neuwied - Am Samstag, 10.07.2021, meldet ein Vater gegen 13.20 Uhr seinen 9 Jahre alten Sohn als vermisst. Der Junge habe eine leichte Behinderung und sei vermutlich im Bereich des Luisenplatzes weggelaufen. Seitens der PI Neuwied wurden Suchmaßnahmen mit starken Kräften in die Wege geleitet. Letztlich konnte der Junge kurze Zeit später durch eine Streife in einem Schaukelautomaten vor einem Geschäft sitzend aufgefunden werden. Er konnte unversehrt dem glücklichen Vater übergeben werden.

Neuwied - Am Samstag, 10.07.2021, kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256, Fahrtrichtung Weißenthurm. Ein schwarzer Renault Twingo war hier im Bereich der Anschlussstelle Neuwied Zentrum in die Leitplanke geprallt. Seitens des Fahrers wurde angegeben, dass ein ihm vorausfahrender Pkw plötzlich und ohne ersichtlichen Grund gebremst habe und er, um einen Unfall zu vermeiden, eine Vollbremsung habe machen müssen. Dabei sei der Renault ins Schleudern geraten. Der bremsende Pkw habe sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Einer Streife der PI Neuwied fielen am Samstag, 10.07.2021, gegen 19.40 Uhr zwei Personen auf E-Scootern auf, die die Andernacher Straße befuhren. An den beiden Scootern waren keine Versicherungsplaketten angebracht. Die Kontrolle ergab, dass keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung bestand. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 23jährigen Bendorfer und den 24jährigen Neuwieder wurden Strafanzeigen vorgelegt.

Neuwied - Am frühen Sonntag, 11.07.2021, kam es in der Innenstadt von Neuwied zu einer Konfrontation zwischen zwei Personengruppen. Demnach wurde eine dreiköpfige Gruppe von einer vierköpfigen Gruppe gegen 04.00 Uhr angesprochen und einer "Taschenkontrolle" unterzogen. Aus Angst ließen die Geschädigten dies über sich ergehen. Nachdem man offenbar nicht gefunden hatte was man suchte forderten die derzeit unbekannten Täter unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Alkohol. Dem kamen die Geschädigten nach und liefen dann davon. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Räuberischer Erpressung eingeleitet, mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Am Sonntag, 11.07.2021, meldete ein Zeuge der PI Neuwied gegen 05.00 Uhr einen aktuellen Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein aufgebrochenes Fenster festgestellt. Die beiden flüchtigen Täter konnten durch den Zeugen sehr gut beschrieben werden. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei hinreichend polizeibekannte Personen im Tatortnähe kontrolliert, auf die die Beschreibung zutrifft. Beide Personen bestreiten, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Neuwied - Insbesondere in der Nacht von Samstag, 10.07.2021, auf Sonntag, 11.07.2021, wurde der PI Neuwied eine Vielzahl von Ruhestörungen gemeldet. Die Einsätze wurden teilweise durch das Ordnungsamt der Stadt Neuwied, teilweise durch die Polizei abgearbeitet. In den meisten Fällen gingen die Ruhestörungen von privaten Feierlichkeiten aus. In allen Fällen konnte die Ruhe durch die Einsatzkräfte wiederhergestellt werden.

