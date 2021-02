Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Burgunder Str. / Gerichtsstr. (ots)

Ein 69-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen Pkw Toyota Prius am 12.02.2021, gegen 17.00 Uhr, am linken Fahrbahnrand der Burgunder Straße (Einbahnstraße) in Wissen; nur wenige Meter hinter der Einmündung Gerichtsstraße. Am 13.02.2021, 07:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Unfallschaden an dem Fahrzeug bei der Polizei gemeldet. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren befuhr vermutlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw die Gerichtsstraße in Wissen und bog von dort nach links in die Burgunder Straße ab. Dabei touchierte er den dort linksseitig abgestellten PKW im rechten Heckbereich. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Pkw Toyota entstand ca. 6000,-EUR Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

