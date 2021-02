Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Geschwindigkeitskontrollen an Unfallhäufungsstellen auf der L 280

Betzdorf (ots)

Am 12.02.2021 führten Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf im Zeitraum zwischen 10:00 bis 18:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei der Auswahl der Kontrollstellen wurden polizeilich bekannte Unfallhäufungsstellen bedacht. Vormittags wurde der Fahrzeugverkehr auf der L 280 zwischen Alsdorf(Sieg)und Daaden im Bereich des Bahnhofs Schutzbach (Betzdorfer Straße)in Fahrtrichtung Daaden gemessen. Nachmittags wurden Verkehrsteilnehmer auf der L 280 zwischen Kirchen(Sieg) und Niederfischbach in Höhe der Anschlussstelle Wehbach/Wingendorf mit Fahrtrichtung Niederfischbach kontrolliert. Neben zahlreichen Verstößen im Bereich der mittleren Geschwindigkeitsüberschreitung an beiden Örtlichkeiten wurde ein Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an der 2. Kontrollstelle gemessen. Der Fahrzeugführer war bei erlaubten 70 km/h mit 129 km/h unterwegs. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld von mind. 240 EUR, sowie 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Da es nicht unüblich ist, dass die zuständige Bußgeldstelle bei einer derartig hohen Geschwindigkeitsüberschreitung eine vorsätzliche Tatbegehung begründet, könnte das Bußgeld sogar noch höher ausfallen.

