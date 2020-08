Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in eine Imbissbude in Neuwied

Neuwied (ots)

Am Montag, 17.08.2020, gegen 03:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Imbissbude an der Ecke Schlossstraße / Langendorferstraße in Neuwied. Die zwei unbekannten Täter wurden beobachtet und sollen nach Zeugenaussage mit einem silbernen VW Golf, Modell 3, in Richtung Andernacher Straße weggefahren sein. Das Fahrzeug soll massive Beulen vorne links am Kotflügel oder Fahrertür gehabt haben und die Kennzeichenbeleuchtung soll defekt gewesen sein. Da Kennzeichen des Fahrzeuges ist unbekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalinspektion Neuwied.

