Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Anruf von falschen Polizeibeamten

Vettelschoß (ots)

Am Donnerstag, den 13.08.2020 kam es im Bereich Vettelschoß, Bruchhausen und Rheinbreitbach wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die unbekannten Täter versuchten mit der bekannten Masche vorwiegend ältere Menschen am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln und so an vertrauliche Daten zu gelangen. Meinst täuschten sie eine Straftat in der Nachbarschaft vor. Glücklicherweise erkannten die aufmerksamen Senioren den Betrug, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

