POL-PDNR: Alsdorf - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Alsdorf (ots)

Am Montagvormittag wurde ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Alsdorf schwer verletzt. Der 56-Jährige hatte mit einem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Betzdorf befahren. In Höhe der Einmündung neuer Weg kollidierte der Radfahrer mit der Absicherung einer Baustelle und kam zu Fall. Beim Sturz fiel der 56-Jährige gegen eine Warnbake. Der Fahrradfahrer erlitt Verletzungen und musste zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

