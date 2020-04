Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in eine Firma

Buchholz (WW) (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus von einem Anwohner um 22:18 Uhr über Notruf Kenntnis von einer Alarmauslösung bei einer Firma in der Hanftalstraße in Buchholz. Der Mitteiler konnte zum Zeitpunkt der Meldung von seiner Wohnanschrift aus mehrere Personen vom Firmengelände weglaufen sehen. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten waren die Täter aus dem Sichtfeld des Mitteilers und eines weiteren Zeugen verschwunden. Die Ermittlungen an der Tatörtlichkeit ergaben, dass die 2-5 bisher unbekannten Täter einen Seiteneingang der Werkstatthalle aufgebrochen haben und im Gebäude die Büroräume delikttypisch durchsuchten. Dort rissen die Täter eine leere Registrierkasse aus der Verankerung und verließen den Tatort wieder über den gleichen Weg. Alle Personen waren dunkel gekleidet. Mindestens eine Person trug einen Kapuzenpullover.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

