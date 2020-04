Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Straßenhaus

Asbach (ots)

Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

In der Nacht vom 11.04.2020 auf 12.04.2020 wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Asbach eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gaststätteninnere. Es wurde Bargeld aus einem Spielautomaten entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.04.2020 um 16:43Uhr wurde die Polizei Straßenhaus über einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 255 zwischen Datzeroth und Neuwied informiert. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Mayen-Koblenz befuhr mit seinem PKW die L255 aus Datzeroth kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrer trotz Überholverbot insgesamt 5 Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Seite des PKW mit einem Fahrzeug aus dem Überholvorgang. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Beim Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf Alkohol -, und Drogenkonsum. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Sachbeschädigung an Firmengebäude

In der Zeit vom 11.04.2020 bis 13.04.2020 10:27Uhr wurde von bislang unbekannten Tätern die Zugangstür, der Briefkasten und die Klingel eines Firmengebäudes in der Industriestraße in Großmaischeid durch Fäkalien beschmiert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

