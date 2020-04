Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Betzdorf (ots)

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wird ein Pkw-Fahrer, welcher die B62 aus Richtung Wissen in Richtung Kirchen(Sieg) mit auffälliger Fahrweise befährt, in der Ortslage Betzdorf am 12.04.2020, gegen 22:00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergibt sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Daraufhin wird die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer entnommen, dessen Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige eingeleitet.

