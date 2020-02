Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter ED in Ev. Gemeindehaus

Dierdorf (ots)

Am späten Donnerstagabend des 20.02.2020 drangen bislang unbekannte Täter in das Evangelische Gemeindehaus in Dierdorf ein, nachdem sie die Notausgangstür gewaltsam geöffnet haben. In der Folge wurden mehrere Stühle aus dem Gebäudeinneren ins Freie geschafft. Ob etwas entwendet worden ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend festgestellt werden. Bereits in der Vergangenheit wurde das besagte Gemeindehaus Ziel zahlreicher Sachbeschädigungen sowie Vandalismushandlungen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

