Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Asbach (ots)

Am Donnerstag, den 20.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr zum Diebstahl eines Mountainbikes der Marke "Radon". Zur Tatzeit stand das Fahrrad in der Flammersfelder Straße in Asbach. Auffallend an dem schwarzen Mountainbike sind die gelbgoldenen Farbakzente sowie die Reifen, welche mit einem gelben Schriftzug versehen sind.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

