Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Gymnasialstr. 12 (ots)

Am Mi., 05.02.2020, gegen 14:35 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer rückwärts mit seinem Omnibus in die Gymnasialstraße in Wissen. In Höhe der Hausnummer 12 parkte der PKW Renault Twingo eines 62-jährigen Fahrzeughalters am rechten Fahrbahnrand. Der Busfahrer stieß mit der hinteren linken Fahrzeugecke gegen den PKW Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Von Zeuginnen wurde das Kennzeichen des Busses mitgeteilt und der 63-jährige Fahrer konnte ermittelt werden. Am Pkw Renault entstand ein Schaden von ca. 3000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell