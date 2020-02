Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Neustadt (Wied), Ot. Hombach (ots)

Am frühen Samstag wurden in der Zeit von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr durch bisher unbekannte Personen mehrere Heuballen in der Grubenstraße in Neustadt (Wied), Ot. Hombach, einen Hang hinuntergerollt. In der Grubenstraße kamen zwei Heu- bzw. Rundballen am Fahrbahnrand zum Stehen. Durch fünf weitere Rundballen wurde ein Maschendrahtzaun in der Grubenstraße auf mehrere Meter beschädigt Ein Rundballen wiegt etwa 350kg. Dementsprechend dürften mehrere Personen die Ballen auf die Seite bewegt und in Richtung Abhang gerollt haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell