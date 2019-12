Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Neuwied Innenstadt (ots)

Am Freitagabend, 13.12.2019, 23:12 Uhr,ereignete sich am Kreisverkehr Langendorfer Straße / Andernacher Straße in der Innenstadt von Neuwied ein Verkehrsunfall. Ein Lieferwagen, geführt von einem 22jährigen Mann, befuhr dabei den Kreisverkehr und wollte die Ausfahrt zur Langendorfer Straße in Richtung Prinz-Viktor-Straße nehmen. Unmittelbar in der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr befindet sich ein Fußgängerüberweg. Ein 61 Jahre alter Mann aus Neuwied, wollte mit einem 13jährigen Kind den Fußgängerüberweg überqueren. Während das Kind sich wohl noch im Bereich einer Mittelinsel befand, trat der Mann schon auf die Straße und wurde dabei von dem Lieferwagen erfasst und zu Boden geschleudert und zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde nicht verletzt. Der verletzte Fußgänger wurde nach erstmedizinischer Versorgung am Unfallort in ein Neuwieder Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 500,- Euro. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Entstehung des Verkehrsunfalls eingeschaltet.

