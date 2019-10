POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Betzdorf entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Steinerother Straße in Richtung Steineroth und beabsichtigte nach links in den Römerweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 41-Jährige zunächst anhalten. Eine nachfolgende 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

