Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Parkplatz Hügelstr. / Richtweg (ots)

Am Di., 22.10.2019, in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr parkte eine 25-jährige Fahrzeugführerin ihren roten Pkw Audi A3 auf dem Parkplatz zwischen Hügelstraße und Richtweg. Ihr Fahrzeug stand in der mittleren Reihe (schräg) kurz vor der Hügelstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim rückwärts Ausparken den neben ihm abgestellten Pkw Audi der 25-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



