POL-PDNR: Pressebericht WE 01.11.8 - 11.11.18

Neuwied (ots) - I. Am Wochenende ereigneten sich im Stadtgebiet 18 Verkehrsunfälle, mit einem Gesamtschaden von ca. 20.000EUR. Darunter waren drei Verkehrsunfälle mit Flucht. Hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. 1. Unfallörtlichkeit in der Museumstraße 33. Hier wurde am 09.11.18 in der Zeit von 13:05 - 13.40 Uhr ein weißer Hyndai beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. 2. Unfallörtlichkeit auf dem Parkplatz "Kirmeswiese". Hier wurde am 09.11.18, in der Zeit von 21:00 - 23:00 Uhr ein blauer Kleinwagen beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls fand ein Eishockeyspiel des EHC Neuwied statt. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. 3. Unfallörtlichkeit in Irlich, Am Lotzenbach (Bereich Weiherplatz). Hier beschädigte am 10.11.18 ein Pkw gegen 09:00 Uhr eine Hauswand. Laut einer Zeugin soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen älteren Mann mit einem grauen BMW gehandelt haben. Wer hat dieses Fahrzeug noch beobachtet und kann Hinweise auf ein Kennzeichen geben.

II. In der Nacht zum 11.11.18 kam es vor einer Neuwieder Gaststätte zu einem Raubdelikt. Der Geschädigte wurde von mehreren männlichen Personen körperlich angegangen. Ziel dieser Auseinandersetzung war wohl ein Ring, welcher der Geschädigte am Finger trug. Ein Täter zog den Ring vom Finger des Besitzers. Als die Polizei an der Tatörtlichkeit eintraf, liefen die Beteiligte in alle Richtungen davon. Im Rahmen der Fahndung konnten einige Täter ermittelt und der geraubte Ring aufgefunden werden.

