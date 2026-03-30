PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-jährigen Frau - Täter erbeuten Goldschmuck

Mainz-Finthen (ots)

Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr wurde eine 89-jährige Frau in der Kirchgasse in Mainz-Finthen Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Seniorin ging die Kirchgasse entlang als ein Fahrzeug neben ihr hielt. Eine Frau stieg aus, umarmte sie mehrfach, drückte und küsste sie auf die Wangen. Gleichzeitig erzählte sie der Geschädigten eine zusammenhanglose Geschichte, dass ihre Mutter Geburtstag habe, sich jedoch im Krankenhaus befinde. Aus diesem Anlass wolle sie der Geschädigten aus Traditionsgründen ein Geschenk überreichen.

Während der körperlichen Nähe legte die Täterin der Seniorin eine minderwertige Goldkette um den Hals und entfernte im selben Zuge unbemerkt deren Goldkette. Zudem wurden der Geschädigten durch wiederholtes Festhalten und Streicheln der Hände mehrere Ringe von den Fingern der Hand abgezogen. Im Anschluss steckte die Täterin der Geschädigten unechten Goldschmuck in deren Stofftasche. Nach der Tat stieg die Täterin zurück in den Pkw, welcher unmittelbar in Richtung Uhlerborner Straße davonfuhr.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Trickdieben, die gezielt ältere Menschen ansprechen. Seien Sie insbesondere bei unerwarteten Kontaktaufnahmen durch fremde Personen vorsichtig und lassen Sie keine körperliche Nähe zu. Schmuck und Wertgegenstände sollten möglichst verdeckt getragen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 09:45

    POL-PPMZ: Auseinandersetzung in Worms - Schüsse gefallen

    Mainz (ots) - Eine verletzte Person ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung am gestrigen Abend in der Renzstraße in Worms. Vor der dortigen "Goldbar" trafen gegen 22:15 Uhr mehrere Personen aufeinander. Im Verlauf des folgenden Streits fielen Schüsse. Eine Person wurde dabei am Bein getroffen und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen konnte die Polizei ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 09:15

    POL-PPMZ: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Mainz-Mombach verletzt

    Mainz-Mombach (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in der Kreuzstraße im Mainzer Stadtteil Mombach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Straße "Am Lemmchen" in Fahrtrichtung "Kreuzstraße" und beabsichtigte, nach rechts in diese einzubiegen. Während des ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 08:35

    POL-PPMZ: Gut vorbereitet in die Osterferien starten: Tipps für eine sichere Reisezeit

    Mainz (ots) - Mit Beginn der Osterferien in Rheinland-Pfalz kommt es oftmals zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und verstärkter Reisetätigkeit. Wir geben einige Hinweise, um sicher durch die Ferienzeit zu kommen. Verkehrslage zu Ferienstart Insbesondere zu Ferienbeginn ist auf den Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wir weisen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren