Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 89-jährigen Frau - Täter erbeuten Goldschmuck

Mainz-Finthen (ots)

Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr wurde eine 89-jährige Frau in der Kirchgasse in Mainz-Finthen Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Seniorin ging die Kirchgasse entlang als ein Fahrzeug neben ihr hielt. Eine Frau stieg aus, umarmte sie mehrfach, drückte und küsste sie auf die Wangen. Gleichzeitig erzählte sie der Geschädigten eine zusammenhanglose Geschichte, dass ihre Mutter Geburtstag habe, sich jedoch im Krankenhaus befinde. Aus diesem Anlass wolle sie der Geschädigten aus Traditionsgründen ein Geschenk überreichen.

Während der körperlichen Nähe legte die Täterin der Seniorin eine minderwertige Goldkette um den Hals und entfernte im selben Zuge unbemerkt deren Goldkette. Zudem wurden der Geschädigten durch wiederholtes Festhalten und Streicheln der Hände mehrere Ringe von den Fingern der Hand abgezogen. Im Anschluss steckte die Täterin der Geschädigten unechten Goldschmuck in deren Stofftasche. Nach der Tat stieg die Täterin zurück in den Pkw, welcher unmittelbar in Richtung Uhlerborner Straße davonfuhr.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Trickdieben, die gezielt ältere Menschen ansprechen. Seien Sie insbesondere bei unerwarteten Kontaktaufnahmen durch fremde Personen vorsichtig und lassen Sie keine körperliche Nähe zu. Schmuck und Wertgegenstände sollten möglichst verdeckt getragen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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