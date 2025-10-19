PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 4 minderjährigen Geschwistern 19.10.2025, 01:02 Uhr

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 4 minderjährigen Geschwistern 19.10.2025, 01:02 Uhr
Mainz (ots)

Korrektur zu Auftrag Nr. 5765353

Mainz Seit dem 18.10.2025 werden die 4 minderjährigen Geschwister Mustafa A. (8 J.), Klara A. (11 J.), Esmike A. (13 J.) und Kamilia A. (15 J.) aus einer Kinder- und Jugendaufnahmeeinrichtung in Mainz vermisst. Zuletzt wurden sie am 18.10.2025 gegen 08:55 Uhr in der Einrichtung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Minderjährigen in einer hilflosen Lage befinden. Die Vermissten Kinder und Jugendlichen haben Bezüge nach Rüsselsheim (Hessen).

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten:

Mustafa A.:

-8 Jahre alt -schwarze, kurze Haare (Topfschnitt) -spricht nur Ukrainisch

Klara A.:

-11 Jahre alt -schwarze Haare, Pony-Schnitt, hinten zu einem Zopf gebunden

Esmike A.:

-13 Jahre alt -schwarze Haare -wahrscheinlich bekleidet mit einer schwarzen Mütze, grauer Jogginghose und schwarzer Jacke -spricht ungarisch

Kamila A.:

   -15 Jahre alt -schwarze Haare

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65-33312 an die Kriminalpolizei Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

