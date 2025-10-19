POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 4 minderjährigen Geschwistern 19.10.2025, 01:02 Uhr
Mainz (ots)
Korrektur zu Auftrag Nr. 5765353
Mainz Seit dem 18.10.2025 werden die 4 minderjährigen Geschwister Mustafa A. (8 J.), Klara A. (11 J.), Esmike A. (13 J.) und Kamilia A. (15 J.) aus einer Kinder- und Jugendaufnahmeeinrichtung in Mainz vermisst. Zuletzt wurden sie am 18.10.2025 gegen 08:55 Uhr in der Einrichtung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Minderjährigen in einer hilflosen Lage befinden. Die Vermissten Kinder und Jugendlichen haben Bezüge nach Rüsselsheim (Hessen).
Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.
Beschreibung der Vermissten:
Mustafa A.:
-8 Jahre alt -schwarze, kurze Haare (Topfschnitt) -spricht nur Ukrainisch
Klara A.:
-11 Jahre alt -schwarze Haare, Pony-Schnitt, hinten zu einem Zopf gebunden
Esmike A.:
-13 Jahre alt -schwarze Haare -wahrscheinlich bekleidet mit einer schwarzen Mütze, grauer Jogginghose und schwarzer Jacke -spricht ungarisch
Kamila A.:
-15 Jahre alt -schwarze Haare
Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65-33312 an die Kriminalpolizei Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!
