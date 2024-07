Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Feuerwerkskörper verletzt zwei Personen

Mainz (ots)

Zwei Frauen wurden am Samstagabend durch einen Feuerwerkskörper verletzt, der durch Jugendliche in eine Menschenmenge geworfen wurde.

Am Samstagabend (29.06.2024) gegen 22:40 Uhr war der Außenbereich eines gastronomischen Betriebs in der Nähe der Ludwigsstraße in Mainz sehr gut besucht, als plötzlich aus einer fünfköpfigen Männergruppe heraus ein Feuerwerkskörper in diesen Bereich geworfen wurde und dort mit lautem Knall detonierte. Glücklicherweise entstand keine Panik unter den ca. 100 Gästen und umstehenden Personen, jedoch erlitten zwei Frauen im Alter von 30 und 32 Jahren Verletzungen. Die 32-Jährige wurde nach Erstbehandlung durch Rettungskräfte aufgrund eines Knalltraumas zur weiteren Behandlung in die Uniklinik gebracht. Die 30-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen am Oberkörper, die durch Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Die fünf Männer waren zunächst nicht mehr am Tatort. Sie wurden kurze Zeit später kontrolliert. Gegen einen der 18-19 Jahre alten Männer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung" geführt.

