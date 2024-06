Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Vandalismus in Tiefgarage

Mainz - Weisenau (ots)

Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter fünf Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße. Laut Eigentümer kann der Tatzeitraum auf die vergangenen vier Wochen eingegrenzt werden. Die genaue Schadenshöhe sowie das Vorgehen der Täter ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer auffällige Personen im Bereich der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

