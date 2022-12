Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, Fahren unter Alkoholeinfluss

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtteil Mainz-Hechtsheim zu einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss durch einen 37-jährigen Mann aus Mainz. Durch einen Zeugen wurde der Mainzer Polizei folgender Sachverhalt mitgeteilt: Aufgrund lauter Musik aus einem weißen VW Kombi kommend, begab sich ein Anwohner zu dem besagten Fahrzeug. Er sprach den Mann an, der auf dem Fahrersitz des Wagens saß und bat ihn, die Musik leiser zu machen. Der auf den Zeugen alkoholisiert wirkende Fahrer startete daraufhin sein Auto und fuhr in Richtung Rheinhessenstraße davon. Durch die alarmierte Polizeistreife vom Lerchenberg konnten wenig später drei Personen an den Mühlwegen Ecke Rheinhessenstraße kontrolliert werden, wovon einer der Personenbeschreibung des Kombi-Fahrers entsprach. Die beiden anderen Personen gaben an, den Mann zum einen nicht zu kennen, zum anderen sei dieser kurz zuvor mit einem weißen Kombi angefahren, habe diesen abgestellt und sich anschließend dem Fußmarsch der beiden ungefragt angeschlossen. Auch bei der Kontrolle durch die Mainzer Polizei wird die Alkoholisierung des 37-jährigen Fahrers deutlich. Der Fahrzeugschlüssel zu dem weißen Kombi konnte schließlich bei dem 37-Jährigen und das Auto in unmittelbarer Nähe durch die Polizeistreife aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde im Anschluss auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

