Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz-Finthen (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es in der Nacht von Dienstag, den 18.10.2022 auf Mittwoch, den 19.10.2022 in Mainz Finthen.

Zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr des Folgetages parkte der 60-jährige Fahrer seinen schwarzen Mercedes am Straßenrand "Am Mittelweg" im Mainzer Stadtteil Finthen. Nichtsahnend wollte der 60-Jährige am frühen Morgen in seinen PKW einsteigen und musste dabei feststellen, dass der Innenraum vollständig durchwühlt wurde und Bargeld, sowie sämtliche Dokumente aus dem Handschuhfach entwendet worden waren. Die Polizei ermittelt nun nach den Tätern.

Sollten Sie in der Tatnacht Beobachtungen zu dem genannten Fall gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell