Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Diebe stehlen Damenhandtasche aus Auto

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Zwei Männer rüttelten, laut Zeugen, am Sonntag (22.05) in der Zeit zwischen 17.00-17.30 Uhr an mehreren Autos, die Am Alten Weinheimer Weg geparkt waren. An einem Volkswagen gelang es ihnen die Seitenscheibe herunterzudrücken und die im Fahrzeug befindliche Damenhandtasche, in der sich ein Smartphone, verschiedene Zahlkarten und auch mehr als 100 Euro Bargeld befand, an sich zu nehmen. Die Täter stahlen die Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise zu den beiden männlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K42) in Viernheim unter folgender Rufnummer 06204-9377-0 in Verbindung zu setzen.

