Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub und Körperverletzung im Rheingauwall

Mainz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um kurz vor 5 Uhr, lief ein 25-Jähriger etwas abgesetzt zu seiner Gruppe in der Straße "Rheingauwall". Ihm näherten sich zwei junge Männer von hinten, die ihn unvermittelt beleidigten. Das folgende Wortgefecht wurde körperlich, als der Geschädigte durch einen 22-Jährigen festgehalten und ihm durch einen 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Zudem fordert der Täter den jungen Mann auf sein Bargeld auszuhändigen. Dieser kann sich jedoch befreien und flüchtet sich zu seinen Freunden. Da ihm die beiden Täter hinterherlaufen, möchte ein 24-jähriger Freund des Geschädigtem diesem zu Hilfe eilen und bekommt ebenfalls von dem 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Durch einen unbeteiligten Zeugen wird die Polizei informiert. Die Polizisten der Polizeiinspektion Mainz 2 können schließlich alle Beteiligten antreffen und die Personalien der beiden Täter feststellen. Die beiden jungen Männer erleiden durch die Faustschläge Schwellungen im Gesicht und ein weiterer wurde an der Schulter verletzt. Alle mussten jedoch zunächst nicht ärztlich versorgt werden.

