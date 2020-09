Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl - 94-Jähriger wird beim Geld wechseln betrogen

Mainz (ots)

Mittwoch, 09.09.2020, 09:35 Uhr

Am Mittwochmorgen möchte ein 94-Jähriger gerade aus seinem Auto in der Breiten Straße aussteigen. Ein ihm unbekannter Mann tritt an seine Fahrertür und fragt, ob er einen Geldschein wechseln könne. Der 94-Jährige legt seine Geldbörse kurz in den Fußraum des Autos, um nach Kleingeld zu suchen und tauscht dann den Schein gegen Münzen. Als er kurz darauf einkaufen geht, fällt ihm auf, dass sein gesamtes Scheingeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

