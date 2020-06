Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Donnerstag, 25.06.2020, 00:15 Uhr bis 05:45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen brechen unbekannte Täter in ein Haus in Mainz-Hechtsheim ein. Sie entwenden zwei Handtaschen, unter anderem mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie zwei Zündschlüssel für ein Auto. Die Täter öffnen das elektrische Garagentor sowie das im Carport geparkte Auto und durchwühlen es. Es ist bislang unklar, wie die Täter sich Zugriff zu dem Gebäude verschafft haben. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 25.06.2020, 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr

Am Donnerstagvormittag brechen unbekannte Täter, vermutlich über ein gekipptes Badezimmerfenster, in eine Wohnung in Hartenberg-Münchfeld ein. Sie entwenden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

