Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Fahrzeug eines Zulieferers

Mainz-Innenstadt (ots)

Ein 65-jähriger Hesse befindet sich am Samstagmorgen, um 06:51 Uhr, in der Straße "Am Kronberger Hof", um einen dortigen Supermarkt zu beliefern. Hierbei lässt er seinen Transporter offen stehen. Ein unbekannter Täter entnimmt in einem unbeobachteten Moment die Tasche des Geschädigten aus dem Führerhaus, in welcher sich auch dessen Geldbörse befindet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

