Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung der A 61 nach Unfall

A 61/Flomborn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 26.8.2023 gegen 16:40 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in der Gemarkung Flomborn. Da zunächst auch eine eingeklemmte Person gemeldet wurde, wurde auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Vor Ort konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermitteln, dass ein 44-jährige PKW-Fahrer in dem Moment unvermittelt von dem rechten auf den linken Fahrstreifen gezogen war, als sich ein weiterer PKW genau neben ihm befunden hat. Dieser wurde von einem 63-Jährigen gelenkt. Es kam zur Kollision, wodurch der 44-Jährige scharf nach rechts zog und in die rechte Schutzplane einschlug. Letztendlich prallte er von dort ab und blieb auf dem rechten Seitenstreifen stehen. Bei dem Unfall wurde die 41-jährige Beifahrerin des 44-Jährigen leicht verletzt. Der 63-Jährige und seine 71-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Sie konnten nach der Unfallaufnahme mit ihrem noch fahrbereiten und nur leicht beschädigten PKW die Fahrt fortsetzen. Am PKW des 44-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme mit Landung des zunächst angeforderten Hubschraubers wurde die A 61 für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Dieser kam letztendlich nicht zum Einsatz und konnte wieder abziehen. Im Einsatz waren neben einer Streife der Autobahnpolizei noch 18 Kräfte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wonnegau mit vier Fahrzeugen, zwei Rettungswagen und der Helikopter.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell