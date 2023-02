Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Überholen LKW gerammt

A 63/Ilbesheim (ots)

Zu einem Zusammenprall während eines Überholvorganges kam es am 21.2.2023 gegen 12:30 Uhr auf der A 63 bei Ilbesheim. Dort wollte eine 35-jährige Autofahrerin gerade einen LKW überholen. Als sie in Höhe des Führerhauses war, kam sie nach rechts auf die Fahrspur und prallte mit dem LKW zusammen. Die 35-Jährige und ihre zwei und vier Jahre alten Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Am PKW der Frau entstand jedoch Sachschaden, den die Polizei auf ca. 2000 Euro schätzt. Der Sachschaden am LKW wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Der PKW der 35-Järhgien musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

