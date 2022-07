Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Alzey und Gundersheim

Autobahn A61 (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn A61, zwischen den Anschlussstellen Alzey und Gundersheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines Toyota war gegen 10:50 Uhr mit seiner 89-jährigen Beifahrerin auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Toyota kurz hinter dem Rastplatz Hauxberg von der Fahrbahn ab, durchdrang ein Gebüsch und kollidierte einige Meter neben der Fahrbahn mit einem Baum. Fahrer und Beifahrerin waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde vom Rettungshubschrauber schwerverletzt in eine Klinik geflogen. Die Verkehrsunfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim dauert derzeit noch an, zur Unfallaufnahme wird unter anderem eine Drohne eingesetzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter eingeschaltet. Die A61 war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt, aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell