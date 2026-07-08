PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die L386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. In einer Linkskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Bein. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren