Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die L386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. In einer Linkskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am Bein. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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